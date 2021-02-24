تحـد يقـود شخصـا إلـى الاعتقــال

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، متابعة شخص في حالة سراح وأدائه كفالة مالية قدرها 3000 درهم ضمانة للحضور، بعد تكييف فصول المتابعة في حقه، من أجل تعريض مستعملي الطريق السيار للخطر وخرق حالة الطوارئ الصحية.

ومثل المعني بالأمر الذي يتابع دراسته بسلك التكوين المهني ببني ملال، أمام العدالة لحظة استدعائه، فيما تخلف شخصان كانا برفقته.، عن الحضور، ليجري إصدار مذكرة بحث وطنية في حق كل واحد منهما، وفق المنسوب إليهما.

وأفاد مصدر «الصباح»، أن المتهم أشعر عن طريق مصالح الأمن الولائي ببني ملال، باستدعاء من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية شيشاوة، بعد ظهوره في شريط انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية الأسبوع الماضي، وهو يخرج من النافذة العلوية لسيارة خفيفة بالطريق السيار، ويتسلق شاحنة محملة بالبرتقال، من أجل كسب تحد مع مرافقيه، والحصول على حبات برتقال من الشاحنة، والعودة إلى السيارة.

وأوضح المصدر، أن الشاب قام بتلك المغامرة، رفقة شخصين من أفراد الجالية المغربية بالخارج، على متن سيارة متجهة عبر الطريق السيار، من مراكش نحو أكادير، قبل أن يدخل في تحد مع مرافقيه، بجلب حبات برتقال من شاحنة تسير في الاتجاه نفسه، والعودة إلى السيارة.

عادل بلقاضي (مراكش)