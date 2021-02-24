البراءة لمتهم باختطاف قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، ببراءة شاب من التهمة الموجهة له، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، المرتبطة بالتغرير بقاصر واختطافها، وأخلي سبيله بعد النطق بالحكم. وكانت النيابة العامة أثناء مثوله أمام الغرفة نفسها، رافعت، في سابقة هي الأولى من نوعها، ودافعت عنه بقوة والتمست الحكم ببراءته، بعد اقتناعها بعدم ثبوت الأدلة ضده.

وسبق لمصالح الدرك الملكي بالجديدة، بالتنسيق مع المركز الترابي لأزمور، إيقاف أربعة أشخاص، ضمنهم رب أسرة وزوجته، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية، تكمن في التغرير بفتاة قاصر، وتقديم شكاية كيدية، والوشاية الكاذبة بالتبليغ عن نازلة اختطاف وهمية، وإهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات وادعاءات كاذبة. وتم التحفظ على المتهم الرئيسي في حالة اعتقال فيما تم إخلاء الباقين.وتقدمت والدة القاصر، بشكاية أمام مركز الدرك الملكي بأزمور، ادعت فيها تعرض ابنتها القاصر لاختطاف من قبل شخص من أقارب زوجها. ونفى المتهم المنسوب إليه، وصرح أنه لا علاقة له بعملية الاختطاف، التي لا أساس لها من الصحة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)