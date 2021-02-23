“مستر شيف سيلبرتي” يتجاوز العراقيل

بعد تأجيلات تمكنت الشركة المنتجة من تصوير النهائي في الناظور

علمت”الصباح” أن الشركة المكلفة بتنفيذ إنتاج برنامج “ماستر شيف سيليبرتي”، لصالح قناة “إم بي سي5”، تمكنت من تجاوز العراقيل التي حالت، في وقت سابق، دون تصوير البرايم النهائي من البرنامج. وكشفت مصادر “الصباح”، أن النجوم المشاركين في النسخة الجديدة من البرنامج، حطوا الرحال مساء الأربعاء الماضي، بالناظور من أجل تصوير “البرايم” النهائي في أحد المنتجعات السياحية المعروفة في المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه قبل وصول النجوم إلى مكان التصوير، وضع الفريق التقني المشرف على التصوير كل الترتيبات الضرورية ليمر التصوير في أحسن الظروف، سيما أنه سبق أن عرف بعض المشاكل التي حالت دون إتمامه.

وفي سياق متصل، اضطر فريق عمل البرنامج «ماستر شيف سيليبتري»، إلى تأجيل تصوير البرايم النهائي، رغم أن قناة «إم بي سي 5»، شرعت في الترويج للبرنامج، وبثت أول برايماته على موقع «شاهد في أي بي».

وعلمت «الصباح»، أن قرار التأجيل، اتخذ، بعد إصابة أحد أعضاء فريق العمل بفيروس كورونا المستجد، ما دفع الشركة المكلفة بإنتاج البرنامج إلى إعطاء تعليمات لفريق العمل بالخضوع للحجر الصحي، و الاتصال بالمشاهير المشاركين في النسخة الجديدة من البرنامج، والاعتذار لهم. وحسب المعلومات التي توصلت بها «الصباح»، فقد توجه المشاركون في البرنامج إلى الناظور، قبل أشهر، من أجل التصوير، إلا أنهم اضطروا إلى العودة أدراجهم، بعدما تقرر تأجيل ذلك، بسبب مشاكل تقنية.

وقالت مصادر «الصباح»، إن المشاهير، فوجئوا بقرار الشركة المنتجة للبرنامج، إلا أنهم لم يبدوا أي اعتراض، سيما أن المشكل خارج عن إرادة الشركة وأن الأمر يتعلق بمشاكل تقنية، إذ انتظروا الموعد الجديد، علما أن الشركة ملزمة بتسليم «البرايم» النهائي للقناة، قبل رمضان، إذ يتوقع أن يكون ضمن شبكة برامجها الخاصة بهذا الشهر. يشار إلى أن عددا من المشاهير يشاركون في الموسم الجديد من ماستر شيف سليبرتي»، ويتعلق الأمر بعبد العالي الغاوي والتوأم صفاء وهناء وكريمة غيث وعزيز داداس وماجدولين الإدريسي والمغني الجزائري فضيل، والفنان عبد الصمد مفتاح الخير، إلى جانب حمزة الفيلالي وربيع الصقلي وفاطمةالزهراء قنبوع وآخرين.

إيمان رضيف