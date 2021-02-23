هدية تقود شرطيا إلى التحقيق

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، زوال أول أمس (الخميس)، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لحارس أمن يعمل بالهيأة الحضرية بمراكش، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وقبول هدية، للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وأوضح مصدر مطلع أن موظف الشرطة المذكور، جرى ضبطه. في حالة تلبس بحيازة سلعة تسلمها عن طريق الابتزاز من مسير شركة لبيع مواد التنظيف، بدعوى الامتناع عن تحرير مخالفة مرورية في حقه.

وأضاف المصدر ذاته أن موظف الشرطة الموقوف، جرى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وخلص المصدر إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل البحث القضائي، ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية والعقوبات التأديبية اللازمة، في حق الشرطي المخالف.

عادل بلقاضي (مراكش)