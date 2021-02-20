بن حمو يصدر “حرية الصحافة”

أصدر الأستاذ محمد بن حمو، المستشار، رئيس القسم الجنائي الثالث بمحكمة النقض بالرباط، أخيرا، مؤلفا من الحجم المتوسط، عنوانه “حرية الصحافة… الحق والمسؤولية”، وهو عبارة عن دراسة تحليلية تمزج بين النص القانوني والعمل القضائي.

والكتاب الذي يقع في حوالي 400 صفحة يبتدئ بتقديم لمصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أورد فيه قيمة المؤلف ومكانته المرجعية، بالنسبة إلى المهنيين وخزانة محكمة النقض وغير ذلك من المميزات.

ويضم الكتاب مقدمة ومدخل عام حول أصول ومرجعيات قانون الصحافة والنشر، وبعد ذلك تم تقسيم محاوره إلى قسمين رئيسيين، الأول يهم النطاق القانوني لحرية الصحافة، وتطرق فيه المؤلف إلى أنواع الصحافة ومفهومها، والبث الإعلامي في المجال السمعي البصري، منتقيا عبارات وتعاريف دقيقة، تنم عن دراية بالحقل الإعلامي.

كما تطرق الكاتب في القسم نفسه إلى مختلف مجالات الإعلام، من التنظيم القانوني للمؤسسة الصحافية والضمانات والقيود والطبع والتوزيع والإشهار…..

أما القسم الثاني فتم تخصيصه للحماية الجنائية لحرية الصحافة، إذ سبر فيه أغوار مفهوم جريمة النشر والمسؤولية الجنائية في جرائم النشر، وأخيرا الجريمة الإلكترونية وعلاقتها بحرية الصحافة .

المصطفى صفر