الفريق يقضي أسبوعا خارج المغرب بين القاهرة ودبي ولواندا ويعود الخميس

تنطلق رحلة ماراثونية للوداد الرياضي، من مطار محمد الخامس بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، إلى لواندا بأنغولا، مرورا بالقاهرة ودبي، لإجراء مباراتين في دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

ويسافر الفريق الأحمر، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة المصرية، لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي بملعب السلام، بعد غد (الجمعة)، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات العصبة، وهي المباراة التي تأجلت بسبب منع السلطات المغربية، دخول بعثة الفريق الجنوب إفريقي، الأسبوع الماضي، بسبب انتشار كورونا المتحور بهذا البلد.

ومباشرة بعد نهاية مباراة الوداد وكايزر شيفز، ستسافر بعثة الفريق الأحمر مجددا من القاهرة إلى دبي، ومنها إلى لواندا بأنغولا، لمواجهة بيترو أتلتيكو، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من مجموعات العصبة.

واختار الوداد السفر مباشرة من القاهرة إلى دبي ثم إلى لواندا، لتفادي إرهاق اللاعبين وإعادتهم مجددا للبيضاء.

ويعود ممثل المغرب إلى البيضاء، مساء الخميس المقبل، أي أنه سيقضي أسبوعا خارج المغرب، لإجراء مباراتين في عصبة الأبطال.

من جهة ثانية، مازالت إجراءات استصدار تأشيرات بعثة الوداد، لولوج الأراضي الأنغولية مستمرة، إذ تعمل الجامعة الملكية لكرة القدم مع الاتحاد الأنغولي، بغية التأكد من حصول الوداد على التأشيرات، قبل السفر من دبي إلى لواندا.

وتفرض السلطات الأنغولية، بدورها، تدابير صارمة للوافدين على أراضيها، بسبب انتشار كورونا، إذ سبق ومنعت مباراة في كأس الكنفدرالية الإفريقية، الأسبوع الماضي، بين بريميرو دي أوغوستو ونامونغو التنزاني.

العقيد درغام