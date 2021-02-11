أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “ورطة طنجة تربك القياد” و”شهادات طبية موقعة على بياض”، ثم تحقيق بعنوان “نادي الفروسية بالبيضاء…الحقيقة الغائبة”، وأيضا حوار مع المخرج كمال هشكار بعنوان “تاريخنا معطوب”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “نصب بعلامة تجارية لتمور فاخرة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الوداد يرمي جمرة التأشيرات في حضن لقجع”.