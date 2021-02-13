والدة رونالدو تشعل “إنستغرام”

قالت ماريا دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إن ابنها هو الحب الأبدي لها، شاكرة إياه على ما قدمه لها طيلة السنوات الأخيرة.

وعانت ماريا دولوريس بسبب المرض أخيرا، إذ غابت عن الساحة لمدة طويلة، كانت تعالج فيها في البرتغال، لكنها عادت بتدوينة رائعة، نشرت خلالها صورة جديدة جمعتها بولدها، نجم جوفنتوس.

وعلق الملايين على صورة والدة رونالدو، إذ هنأها الكثيرون على تجاوزها أزمتها الصحية، كما شكرتها جماهير الكرة في العالم على إنجاب لاعب تاريخي مثل كريستيانو، الذي بات من أساطير اللعبة، بعد تحقيقه لألقاب عديدة وإنجازات عظيمة.

وتعاطف الكثيرون مع ماريا خلال السنة الماضية، والتي أعلن خلالها عن إجرائها لعملية جراحية مستعجلة، إذ اضطر كريستيانو إلى كسر الحجر الذي كان مفروضا بإيطاليا في بداية الموسم، من أجل البقاء بجانب والدته بماديرا البرتغالية.