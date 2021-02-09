أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “تفكيك شبكة الكوكايين الطائر” و”عمدة الرباط وسلا يعرقلان مشروعا ملكيا”، ثم صفحة “ضيف الصباح”، التي تتضمن حوارا بعنوان “الصديقي: العثماني يفتقد كاريزما رئيس حكومة”، وأيضا صفحة “الحدث” بعنوان “الاثنين الأسود”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “التحقيق في حفظ شكاية لأسباب أخرى”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “عجلة البطولة تعود للدوران”.