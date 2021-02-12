رسالة رياضية: هواة

قطعت إدارة العصبة الوطنية لكرة القدم هواة أشواطا كبيرة، لكي تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

وتستفيد الإدارة الحالية من العمل الكبير الذي أسسه إداريون سابقون، مثل محمد سيحيدة وحسن كنصاص وفؤاد بربار وغيرهم، إذ وضعوا لبنات إدارة قائمة الذات، خصوصا من حيث البرمجة، وتأهيل اللاعبين، والتواصل مع الأندية ومواكبتها، وسلاسة تدبير الملفات، وإحالتها على اللجان المختصة.

ورغم القطيعة المفاجئة مع المسؤولين السابقين، بإقالة الكاتب العام والمدير الإداري، فإن الإدارة الحالية دبرت هذه المرحلة، وقامت بمجهود كبير في ما يتعلق بإعلان برنامج المباريات، واحترام البرمجة، والاستفادة من الموقع الرسمي، والمصادقة على نتائج المقابلات، مسجلة بذلك تفوقا كبيرا على العصبة الاحترافية، التي تستفيد من موارد كبيرة، ماليا وبشريا.

لكن رغم ذلك، فإن بعض النقائص تشوش على العمل المنجز، على غرار ابتعاد أعضاء المكتب المديري، والاتكال كليا على الكاتب العام (محمد بومعيط) والرئيس (جمال السنوسي)، وضعف مواكبة الأندية لكي تهيكل نفسها وفق دفاتر تحملات مضبوطة.

وتحتاج جل أندية الهواة مواكبة قانونية، من أجل إنجاز مساطر الحصول على الاعتماد، المؤهل للاستفادة من الدعم العمومي، بل إن أغلبها مازال لا يعرف كيف يعقد جمعا عاما بطريقة قانونية.

ولم تأخذ الإدارة بعين الاعتبار برامج الرحلات الجوية من وإلى المدن البعيدة، مثل العيون ووجدة والناظور، الأمر الذي تأكد من خلال برمجة مباراة شباب المسيرة وفتح الناظور السبت المقبل في الثانية بعد الظهر، فيما موعد إقلاع الطائرة من مطار العيون هو الرابعة، ما يعني أن الفريق الضيف مطالب بالمبيت ليلة ثانية، وتكبد مصاريف إضافية، بغض النظر عن التزامه بمباراة أخرى وسط الأسبوع، وطول المسافة، التي سيقطعها للعودة إلى الناظور.

عبد الإله المتقي