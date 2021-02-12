منتخب السلة يواصل استعداده بتونس

أوراش: أصررنا على المشاركة لإعطاء انطلاقة جديدة لهذه الرياضة

يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته بتونس لتصفيات المجموعة الخامسة، المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا، التي ستقام ما بين الثامن عشر والواحد العشرين فبراير الجاري بتونس، أمام منتخبات الرأس الأخضر وأوغندا ومصر.

ومباشرة بعد وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى تونس، خضع لاعبو المنتخب والطاقم التقني والطبي، بالإضافة إلى الوفد المرافق للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي جاءت نتائجها سلبية.

وأجرى أسود السلة حصة تدريبية بقاعة بالمنستير، تحت قيادة الإطار الوطني نوفل الوياشي.

ويخوض الفريق الوطني المغربي لكرة السلة بعض المباريات الودية بتونس، لقياس جاهزية عناصره، قبل انطلاق التصفيات.

وأوضح مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أنه أصر على حضور المنتخب في هاته التصفيات لإعطاء انطلاقة جديدة لهذه الرياضة، وقال”رغم الظروف الصعبة، أصررنا على المشاركة لتأكيد حضورنا في الساحة الإفريقية، لتكريس حسن نيتنا في إعطاء انطلاقة جديدة لهذه الرياضة”.

ن. ك