السكتيوي: حالتي تتحسن

مدرب آسفي قال إنه يعاني انزلاقا في الغضروف ويتواصل مع مساعده الكرمة

أكد عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، أن حالته الصحية في تحسن، إذ خضع لعدة فحوصات على يد مختصين.

وقال السكتيوي، في تصريح ل”الصباح”، إنه وجد صعوبات في بداية المرض، إذ صعب عليه التحرك، ولو لمسافة قصيرة، مبرزا أنه يعاني بسبب انزلاق في الغضروف، تسبب في التأثير على حركة القدمين.

وأضاف “الطبيب المعالج أخبرني أن الإصابة حدثت في إحدى فقرات العمود الفقري. كنت أعاني الآلام في السابق، لكني أصررت على حضور تداريب أولمبيك آسفي، قبل أن يتفاقم الوضع”.

وأوضح السكتيوي أنه ينسق يوميا مع أمين كرمة، المدرب المؤقت، متمنيا أن يعود سريعا للملاعب. وختم المدرب قائلا “أشكر كل من زارني، واتصل بي هاتفيا للاطمئنان على حالتي الصحية، خصوصا فصيل “إلترا شارك”، المساند لأولمبيك آسفي، وعدد من جماهير حسنية أكادير ومسيري عدة فرق، وفي مقدمتهم مسؤولو أولمبيك آسفي”.

حسن الرفيق (آسفي)