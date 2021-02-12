أزمة جديدة ببركان بسبب الهلالي

السكتيوي أبعده وطالب بإلحاقه بالأمل وينتظر قرار اللجنة التأديبية

استبعد طارق السكتيوي، مدرب نهضة بركان، بكر الهلالي من التجمع الإعدادي، الذي يخوضه الفريق بالرباط، ابتداء من الخميس الماضي، استعدادا لاستئناف منافسات البطولة الوطنية السبت المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن السكتيوي اضطر إلى استبعاد الهلالي من التجمع بسبب خلاف بينهما، الشيء الذي دفعه إلى إسقاطه من الرحلة إلى الرباط، إلى حين تسوية ملفه مع إدارة الفريق.

ورفض الهلالي الامتثال لتعليمات المدرب، بعد المباراة الإعدادية التي جمعت الفريق البركاني بالمولودية الوجدية، إذ طلب من اللاعبين القيام بعملية جري خفيفة، في الوقت الذي رفض اللاعب، بدعوى أنه تعرض لإصابة خلال المباراة، وعند استفسار السكتيوي طبيب الفريق، تبين أن اللاعب لم يتعرض لإصابة قوية تمنعه من الجري رفقة زملائه.

واستبعد السكتيوي الهلالي من لائحة الفريق، التي خاضت المباراة الإعدادية الثانية أمام المولودية الوجدية، قبل أن يسقطه من لائحة تجمع الرباط، إلى حين اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.

وتعاقد الفريق البركاني مع يونس نعيم، لاعب وداد فاس، لأربعة مواسم، مقابل 100 مليون، تتضمن مستحقات اللاعب ووكيله، علما أن اللاعب تنازل عن مستحقات خمسة أشهر.

وجاء تعاقد الفريق البركاني مع نعيم، الذي يلعب في مركز جناح هجومي والبالغ من العمر 23 سنة، بعد أن أعجب به السكتيوي في المباراة الإعدادية التي خاضها الفريق أمام وداد فاس، بالملعب البلدي ببركان، وانتهت بهدفين لمثلهما.

صلاح الدين محسن