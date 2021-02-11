بنعبد الله: حكومة منتصف الليل

انتقد قراراتها في تدبير الجائحة وتخليها عن أدوارها الدستورية

هاجم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة العثماني، واصفا إياها بحكومة منتصف الليل، في إشارة إلى بلاغاتها المرتجلة في تدبير جائحة كورونا.

وعبر بنعبد الله، في تقريره السياسي، المقدم أمام اللجنة المركزية، المنعقدة، أول أمس (الأحد)، عن غضبه على الحكومة، متهما إياها بالتخلي عن أدوارها الدستورية، محملا العثماني المسؤولية في استمرار ما أسماه “اجترار ضعفها المعتاد في تدبير وتفعيل الملفات الأساسية، بحضور سياسي وتواصلي باهت، لا يبعث على الثقة في نفس المواطن الذي تتعامل معه باستخفاف”.

ووقف بنعبد الله طويلا عند تقييم أداء حكومة العثماني، مؤكدا أنها كانت تعمد إلى اتخاذ قرارات مباغتة في آخر اللحظات، دون تفسير ولا تهييء قبلي للمواطنين، في وقت ما فتئ فيه الحزب يطالبها، دون جدوى، بالفعالية والتماسك والقوة والتواصل.

وأكدت التدابير الإيجابية التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، يقول زعيم التقدم والاشتراكية، غياب مؤسسة الحكومة عن الاضطلاع بأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية كاملة، موضحا أن ضعف القيادة السياسية للحكومة، عامل من شأنه أن يعمق الفراغ السياسي، ويكرس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي ويوسع الهوة بين المواطن والشأن العام.

وفي سياق ملاحقة إخفاقات الحكومة، أكد زعيم الحزب المعارض أن قانون المالية التعديلي، الذي جاء به العثماني، كان بمنطق محاسباتي، لا إبداع فيه، كما أن قانون مالية 2021 جاء مخــيـبا لانتظارات الجماهير الشعبية والأوساط الاقتصادية، مشيرا إلى عجزها عن ترجمة التوجهات العامة المعلنة إلى مبادرات ملموسة. كما افتقدت وثيقة الميزانية إلى لمسة الابتكار وإلى الجرأة السياسية، وكل ذلك، يقول الأمين العام، بسبب عدم قدرة الحكومة على الاجتهاد المنتظر والارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة. وقال بنعبد الله، وهو يستعرض مظاهر فشل الحكومة، “حسنا فعلنا، والحمد لله على صواب قرارنا الذي اتخذناه بمغادرة الحكومة، للأسباب التي لا تزال تتخبط فيها إلى حدود الآن”، مؤكدا أن الحزب استنفد كل محاولات دفعها ومكوناتها، نحو الاشتغال يدا واحدة، من أجل مباشرة الإصلاح، بالقوة اللازمة، لكن لم تكن هناك حياة لمن نادينا من موقع الأغلبية… وليست هناك حياة لمن ننادي من موقع المعارضة”. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد أن الحكومة ظلت مستقيلة تقريبا من صلاحياتها الدستورية ومن القضايا الإصلاحية الكبرى، لتطبع عملها بالارتباك والتخبط، وتتسم العلاقات بين مكوناتها بالخلاف عوض التماسك، متهما إياها بالاستهتار بالتواصل مع الرأي العام، وعدم معالجة وتدبير الملفات، سيما في زمن الأزمة.

برحو بوزياني