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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
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في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

– العرائش : 38 ملمتر

– شفشاون : 26 ملمتر

– طنجة وطنجة-الميناء : 23 ملمتر

– تطوان : 16 ملمتر

– تازة : 7 ملمترات

– آسفي : 6 ملمترات

– الحسيمة والرباط-سلا : 5 ملمترات

– سطات وإفران : 4 ملمترات

– خريبكة : 3 ملمترات

– القنيطرة والجديدة : ملمتران اثنان

– النواصر وسيدي سليمان : ملمتر واحد

– المحمدية والدار البيضاء-أنفا وفاس ومكناس ومراكش والصويرة : أقل من ملمتر واحد

منذ ساعتين
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