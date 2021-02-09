مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

– العرائش : 38 ملمتر

– شفشاون : 26 ملمتر

– طنجة وطنجة-الميناء : 23 ملمتر

– تطوان : 16 ملمتر

– تازة : 7 ملمترات

– آسفي : 6 ملمترات

– الحسيمة والرباط-سلا : 5 ملمترات

– سطات وإفران : 4 ملمترات

– خريبكة : 3 ملمترات

– القنيطرة والجديدة : ملمتران اثنان

– النواصر وسيدي سليمان : ملمتر واحد

– المحمدية والدار البيضاء-أنفا وفاس ومكناس ومراكش والصويرة : أقل من ملمتر واحد