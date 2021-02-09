تهريب المخدرات يسقط مسؤولا عسكريا

عصابة دولية للمخدرات حطمت حواجز الطريق السيار والمسؤول سخر سيارته الشخصية لأفرادها

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس (الخميس)، بوضع قائد مركز للحراسة البحرية بجماعة ابن منصور بإقليم القنيطرة، التابع لفوج القوات المسلحة الملكية، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في شبهات قوية للتهريب الدولي للمخدرات، بعدما حجز المحققون سيارته التي يشتبه في استعمالها لمساعدة عصابة دولية لتهريب المخدرات، حطمت حواجز حديدية للطريق السيار بضواحي سيدي علال التازي، في الأيام القليلة الماضية، واجتازت طرقا معبدة وغير معبدة للوصول إلى الشريط الساحلي للجماعة الترابية المذكورة.

وأوضح مصدر مقرب من دائرة البحث التمهيدي أن مصالح الدرك، أخبرت بتفكيك سياج حديدي ليلا بالطريق السيار، وانتقل فريق من الدرك القضائي إلى مسرح الحادث، فتبين أن الأمر يرتبط بشبكة دولية لتهريب الشيرا، كانت قادمة من القرى الجبلية لشفشاون ووزان، ولتفادي سقوط أفرادها في قبضة عناصر كوكبة الدراجات النارية بمحطة الأداء”النخاخصة” بإقليم سيدي سليمان، حطموا الحواجز الحديدية وتوجهوا عبر حقول فلاحية، وبعدها سلكوا طرقا جهوية ووطنية للوصول إلى ساحل القنيطرة.

وحسب المصدر نفسه لم يترك المتورطون آثارا للجريمة، كما اختاروا منطقة لا تتوفر بها كاميرات المراقبة بالطريق السيار، وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرات تقنية، وأوقفت عناصر الدرك الملكي مشتبهافيهم، لكنها أخلت سبيلهم، بعدما تبين عدم صلتهم بالنازلة، ووصل المحققون إلى سيارة المسؤول العسكري الأول عن مركز الحراسة البحرية، التي أجريت عليها خبرة بتعليمات قضائية، واتضح أن مخدرات كانت بها، فوجهت النيابة العامة تعليماتها بوضع مالك السيارة رهن تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معه، أملا في الوصول إلى هويات الأباطرة الذين ساعدهم في نقل الممنوعات والتغاضي عن نشاطهم الإجرامي، رغم إقرار الموقوف أن آثار المخدرات تعود إلى استهلاكه الشخصي للشيرا.

وحسب ما علمت به “الصباح”، فالمسؤول عن المركز البحري يمنع عليه التنقل في سيارته أو وضعها بمحيط المركز، بسبب حساسية المهام المنوطة به، وهو ما يشكل شبهة قوية في علاقته مع مهربي مخدرات.

ويأتي إيقاف المسؤول العسكري عن مركز الحراسة تزامنا مع حجز طنين ونصف من الشيرا بشاطئ “الشليحات”، ضواحي القنيطرة، الأسبوع الماضي، وتخلى المهربون عن الرزم المعدة للتهريب، وسقط مالك قارب مطاطي أحيل في حالة اعتقال على وكيل الملك الاثنين الماضي، فيما يستمر البحث عن المتورطين الرئيسيين في النازلة.

وارتفعت عمليات إحباط مخططات التهريب في الآونة الأخيرة، سواء من قبل مصالح الأمني الوطني،أوالدرك الملكي، وحجزت أطنان أحيلت على الآمرين بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما تستمر الحملات الأمنية بمجموعة من المناطق، ضمنها المعبر الحدودي “الكركرات” جنوب المملكة.

عبد الحليم لعريبي