التلقيح … بداية نهاية الكابوس؟

استعدادات استثنائية ومخاوف من فشل عمليات ترهن الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي

انطلقت، رسميا، الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا الخميس الماضي، وتتواصل، إلى اليوم، في عدد من المراكز الصحية، باستعمال لقاحين معتمدين من المغرب هما: (أسترازينيكا) المنتج في بريطانيا، و(سينوفارم) المصنع في الصين.

ولحدود الساعة، استورد المغرب مليوني جرعة من اللقاح الأول تكفي لمليون مواطن، واستورد 500 ألف جرعة من اللقاح الثاني، تكفي لـ250 ألف مواطن، في انتظار التوصل بدفعة من 4 ملايين من سينوفارم أدى ثمنها المغرب، ودفعات أخرى من لقاح بريطانيا.

وتستفيد الآن من الحملة الوطنية الفئة الأولى، وتضم مستخدمي الصحة وقوات حفظ الأمن بمختلف تشكيلاتها، ورجال التعليم، والأشخاص المسنين (75 سنة وما فوق).

حسب التصور الذي وضعته الوزارة، فإن الأمور قد تسير إلى الأحسن بعد انتهاء 12 أسبوعا من التلقيح، شرط التوصل بالدفعات الكاملة من اللقاحات المقدرة بـ66 مليون جرعة، تكفي لتلقيح 70 في المائة من المواطنين، لتشكيل مناعة جماعية ضد الفيروس.

لكن، هناك تخوفات يتداولها المغاربة من قبيل:

هل ستفي الدول المتعاقد معها بتوريد الكميات المتفق عليها في الوقت المحدد؟

وإذا لم تف بوعودها، ما هي الخطط البديلة التي وضعها المغرب، حتى لا تتوقف الحملة في الوسط؟

ما أثر التوقف المحتمل للحملة الوطنية (لسبب من الأسباب) على الحالة الوبائية؟

ما هي البروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة في حال ظهور أعراض جانبية غير حميدة بعد تلقي أحد اللقاحين؟

وهل ظهور أعراض بحجم كبير سيتسبب في توقيف الحملة مثلا؟

هل صحيح أن لقاح بريطانيا المعتمد في المغرب غير فعال بالنسبة إلى الفئات العمرية أكثر من 65 سنة؟ وكيف تعاملت الحكومة مع هذه المعلومة؟.

كيف ستتعامل الحكومة في ظل ظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، أو ظهور فيروسات جديدة؟ وهل سيؤثر ذلك على حملة التلقيح؟

ما هي الضمانات التي تتوفر عليها الحكومة، حقيقة، في أن حملة التلقيح ستفضي إلى مناعة جماعية خلال ثلاثة أشهر المقبلة؟

وإذا لم يتحقق هذا الأمر، لسبب من الأسباب، ما هي السيناريوهات المحتملة؟

أسئلة وغيرها، يطرحها المغاربة مع بداية الحملة الوطنية للتلقيح، ونحاول أن نجيب عنها في هذا الملف.

ي . س