إيقاف متهمين بتهجير البشر بالحسيمة

تمكنت المصالح الأمنية، أخيرا، من إيقاف خمسة أشخاص، بجماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأفادت مصادر مطلعة، أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم على خلفية شكاية توصلت بها المصالح الأمنية، من قبل 15 ضحية يتحدرون من نواحي البيضاء، بعدما قام المعنيون بالأمر بإيهامهم بتنظيم عملية للهجرة السرية صوب السواحل الأوربية مقابل مبالغ مالية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهجير السري.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية تم عرض الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاركيست، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بعد أن وجه لهم تهم النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة غير مشروعة، والمشاركة في ذلك، وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية، كل حسب المنسوب إليه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)