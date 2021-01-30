الداخلة…انخراط قوي لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19”

تشهد عملية التلقيح بجهة الداخلة – وادي الذهب انخراطا قويا من قبل الفئات المستهدفة لتلقي الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وهكذا، استقبلت نقطة التلقيح “دار المواطن – القدس” بالداخلة، اليوم السبت، أفرادا من الفئات المستهدفة وهم يرتدون الكمامات الطبية، في احترام تام للبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المعمول بها للحد من تفشي الجائحة، وبعد الاستفسار عن حالتهم الصحية قبل الشروع في عملية التلقيح.

وقالت سميرة بشار، طبيبة متخصصة بالمديرية الجهوية للصحة بالداخلة – وادي الذهب، إن أفرادا من القوات المساعدة والأمن الوطني (البالغين 45 سنة فما فوق) وكبار السن (75 سنة فما فوق)، تلقوا أولى جرعات اللقاح، من خلال مجموعات صغيرة وفي امتثال صارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن اليوم الثاني من هذه الحملة يمر في ظروف جيدة بفضل الدعم اللوجستيكي الذي توفره المديرية الجهوية للصحة، بتعاون مع السلطات المحلية، لإنجاح هذه العملية على الصعيد الجهوي.

ودعت بشار المواطنين إلى الإقبال بكثافة على نقاط التلقيح والانخراط بقوة في هذه العملية، التي تهدف إلى تعزيز المناعة الجماعية والحد من تفشي هذه الجائحة.