بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية بـ 4,5 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 4,5 في المائة في دجنبر الماضي، بعدما سجلت 5,2 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 3,9 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المئة إلى 4،7 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,7 إلى 3,4 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0,5 في المائة بعد زائد 4،4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل انخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 3,3 إلى 4،2 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2,1 إلى 2,5 في المائة، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 في المئة بعد زائد 1,5 في المائة.