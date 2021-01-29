كورونا ينهي حياة السكيرج

توفي ليلة أمس الخميس الفنان المغربي البشير السكيرج، عن عمر يناهز 81 سنة، بمدينة أورلاندو الأمريكية، حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة.

وكشفت المصادر أن الراحل كان مصابا بفيروس كورونا، وأنه توفي متأثرا بمضاعفاته.

للإشارة فإن السكيرج احترف الفن منذ بدايات حياته، ولديه العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية، كغراميات الحاج مختار الصولدي وفيلم لالة حبي وفيلم البحث عن زوج امرأتي وسيتكوم حراز أيامي.

يذكر أن الفنان المغربي الراحل اعتزل الفن بعد 60 سنة من العمل في السينما والتلفزة والمسرح.