وصول الدفعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19 إلى الرشيدية

وصلت، مساء أمس (الاثنين)، إلى الرشيدية، الدفعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19، في انتظار إطلاق حملة تلقيح وطنية واسعة خلال الأسبوع الجاري.

ووصلت الجرعات المخصصة لإقليم الرشيدية لتخزن في ظروف آمنة ومعايير دقيقة، قبل توزيعها على مختلف نقاط التلقيح على مستوى الإقليم.

وقال مولاي امحمد برجاوي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالرشيدية، إنه تم التوصل باللقاح الذي يستهدف عددا من الفئات وفق برنامج محدد.

وأكد برجاوي أن الفرق الصحية مستعدة لتوزيع هذه الجرعات على المحطات التي يبلغ عددها 89 محطة للتلقيح في الإقليم، مشيرا إلى أنها مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة للتلقيح، ضمنها آلات التبريد.

وأشار إلى أن حملة التلقيح ستبدأ بشكل تدريجي، مع منح الأولوية للعالم الحضري والمناطق التي تعرف تسجيل عدد كبير من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف برجاوي أنه من المنتظر تنظيم حملة تواصلية في إقليم الرشيدية للتحسيس بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19، داعيا إلى ضرورة التسجيل في المنصات المخصصة لهذا الغرض.