قتـل فتـاة ورمـي جثتهـا بغابـة

تمكنت الشرطة القضائية بأنزا، صباح أمس (الخميس)، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، متورطين في جريمة قتل فتاة، ورمي جثتها في الغابة بحي تدرات (أنزا العليا) التابعة لجماعة أكادير، للتخلص منها بعد التمثيل بجثتها.

وحسب مصادر “الصباح”، وقعت الجريمة في جلسة خمرية بالليل كانت تضم صديقين وخليلتيهما من بنات الليل، رغم حالة الطوارئ ومنع التجمعات.

وأفادت مصادر “الصباح” بأن الشرطة ألقت القبض على المتهم الرئيسي بالقتل (الحسين.أ) ومعه (هشام.م) وفتاة، إثر توصلها بشكاية من لدن الجيران.

وتفيد المعطيات الأولية للبحث، بأن الأربعة كانوا في ليلة خمرية، نشبت خلالها ملاسنات، تطورت إلى استعمال العنف في حق الضحية، ما أودى بحياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني وجه لخليلته ضربات قاتلة باستعمال قنينات الخمر أردتها قتيلة بحضور المعتقلين. وأفادت مصادر “الصباح”، بأن جريمة القتل تمت بداخل شقة بحي تدارت، وعمد القاتل إلى نقل جثة الشابة الثلاثينية إلى إحدى الغابات المجاورة، ليعود إلى الشقة وكأن شيئا لم يقع.

وبمجرد توصل الشرطة بشكاية الجيران، انتقلت فرقة من شرطة مفوضية أنزا إلى المكان، ليتم اعتقال المتهمين الثلاثة، إذ اعترف القاتل بجريمته، وأقر الآخران بما جرى أمام أعينهم من عملية التقتيل.

وباشرت الشرطة القضائية بحثا في القضية، بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت باعتقال الثلاثة، إذ تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، للبحث والتحقيق في أسباب وظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، وإحالتهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير.

محمد إبراهمي (أكادير)