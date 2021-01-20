الرصد الوبائي … 1152 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1329 حالة شفاء، و32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 462 ألفا و 542 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 437 ألفا و 955 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8043 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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