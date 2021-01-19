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الرصد الوبائي … 1246 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 940 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 461 ألفا و 390 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 436 ألفا و 626 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8011 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.
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