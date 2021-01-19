بوشارب تعطي انطلاقة مشروع التأهيل الحضري للمدخل الجنوبي لطرفاية

أعطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس(الاثنين)، انطلاقة أشغال التأهيل الحضري للمدخل الجنوبي لطرفاية.

وقالت بوشارب، في تصريح للصحافة، إن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 75 مليون درهم، منها 15 مليون درهم مقدمة من الوزارة، يهدف إلى تعزيز الطابع السياحي لطرفاية، وتحسين إطار عيش السكان، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية، من خلال إنجاز الربط بالطريق السريع المستقبلي تيزنيت – العيون.

وأضافت أن المشروع يندرج في إطار الأوراش الكبرى الممولة من قبل الوزارة وشركائها، بهدف مواكبة التطور العمراني لهذه المدينة، من خلال تنفيذ برامج لتعزيز العرض السكني، ومحاربة المباني الآيلة للسقوط وتهيئة الشوارع الرئيسية.

ويشمل تطوير المدخل الجنوبي للمدينة إنجاز 39.600 مترا مربعا من الأرصفة المتشابكة وتركيب 1848 مل من حواجز من النوع P1 وحواجز من النوع P3، وتهيئة ملتقيين للطرق، وكذا غرس 546 شجرة و 40 نخلة و600 نخلة على امتداد المشروع.

كما يتضمن تركيب 58 شمعدانا مزدوجا نتقاطعا بطول 10 أمتار للاستجابة لمتطلبات الإنارة للمدخل الجنوبي لطرفاية، ووضع 1400 مل من أنابيب HDPE بقطر 315 ملم.

ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمالة إقليم طرفاية، والمجلس الإقليمي، والجماعة الترابية للمدينة.

(و م ع)