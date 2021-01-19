رغم شساعة مساحتها … الجزائر تجري مناورات عسكرية قرب الحدود المغربية

رغم شساعة مساحة البلاد، أجرى الجيش الجزائري مناورات عسكرية جوية وبرية في منطقة تندوف جنوب البلاد عند الحدود مع المغرب، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس الاثنين.

وجرت المناورات التي حملت عنوان ”الحزم 2021“ يومي الأحد والاثنين بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائرب السعيد شنقريحة.

وبث التلفزيون الجزائري على مدى نحو ربع ساعة مشاهد من المناورات التي استخدمت فيها الذخيرة الحية.

واستعرض الجيش الجزائري خلال المناورات سلاحة الوحيد غير الروسي، وهو طائرة استطلاع أمريكية “بيتشكرافت 1900”.

يذكر أن الجزائر أكبر دول أفريقيا مساحة، ولديها حدود يتخطى طولها 6500 كلم مع سبع دول، واختارت الحدود المغربية لتنفيد مناوراتها العسكرية، وذلك بعد فشل محاولاتها الترويج لحرب وهمية في الصحراء المغربية.