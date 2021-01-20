مصرع مسنة بسبب كمامة

لقيت مسنة مصرعها، مساء الجمعة الماضي، إثر اصطدامها بشاب عشريني كان فارا من دورية للشرطة بأحد الأزقة بالمدينة العتيقة للصويرة.

وذكرت مصادر متطابقة لـ “الصباح” أن أفراد الدورية كانوا بصدد جولة روتينية بالمدينة العتيقة، لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، قبل أن يسترعي انتباههم الشاب وهو يتجول بدون كمامة.

وأضافت المصادر أنه بمجرد ما أوقف أفراد الدورية الشاب مستفسرين إياه عن سبب عدم ارتدائه الكمامة، وهموا بتحرير مخالفة في حقه، حتى لاذ بالفرار.

وزادت المصادر أن المتهم تسلل عبر بعض الأزقة الضيقة، قبل أن يفاجأ بالعجوز، التي تبلغ من العمر قرابة ثمانين عاما، تظهر أمامه فوقع اصطدام بينهما، فسقطت العجوز على حائط فأصيبت في رأسها وأغمي عليها، في الوقت الذي واصل فيه الشاب الهروب.

وبعد تدخل عناصر الوقاية المدنية، نقلت الضحية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد بنعبد الله، لكنها فارقت الحياة هناك، متأثرة بنزيف داخلي أصابها وكسر في جبينها، ليتم إيداعها مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

من جانب آخر، واصلت دورية الأمن مطاردتها للمتهم، إذ استنفرت أفرادها إلى أن ألقت القبض عليه، وسلمته إلى العدالة.

عزيز المجدوب