مداهمة مقاهي “شيشة” سرية بمكناس

داهمت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين التاسعة والعاشرة بمكناس، أخيرا، عددا من مقاهي “الشيشة”، كانت تنشط بشكل سري، وضبط بها عدد من المستخدمين في حالة تلبس وهم يقدمون النرجيلة للزبناء معظمهم من الشباب من الجنسين، في خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مصادر”الصباح”، أن عملية المداهمة، التي نفذها قائدا الملحقتين المذكورتين مدعومين بعناصر أمنية وقوات مساعدة وأعوان سلطة، أسفرت عن حجز العشرات من قنينة النرجيلة، وكميات مهمة من المعسل والفحم، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات المستعملة في مزاولة هذه الأنشطة المحظورة، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار “كوفيد-19″، مشيرة إلى أن تحركات السلطات في هذا الشأن، جاءت بناء على إخبارية توصلت بها من قبل فاعلين جمعويين، تفيد بوجود مقاهي “شيشة”، بأحياء تابعة للملحقتين الإداريتين المذكورتين بمكناس، محذرين فيها من خطر انتشار العدوى، ما يتهدد حياة الأسر القريبة من المقاهي المحتضنة لهذا النشاط المحظور.

حميد بن التهامي (مكناس)