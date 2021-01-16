انتشال جثة شاب من بئر باليوسفية

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بالشماعية، الأحد الماضي، من انتشال جثة شاب من بئر بأحد دواوير الجماعة الترابية رأس العين التابعة لإقليم اليوسفية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية يبلغ من العمر 24 سنة، اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة لمدة ثلاثة أيام، وقام عدد من معارفه وأصدقائه بنشر صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عنه، بعدها تلقت السلطات المحلية إشعارا يفيد بانبعاث روائح كريهة من بئر في دوار الطياميم بالجماعة نفسها ويبعد عن محل سكن الشاب المختفي بحوالي مائتي متر فقط.

وانتقلت فرقة من الدرك الملكي مرفوقة برجال الوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية إلى المكان، ورغم أن البئر تمتد على عمق أكثر من 160 مترا، فإن رجال الوقاية المدنية وبمساعدة من شباب المنطقة تمكنوا من الوصول إلى قعرها وانتشال الجثة.

وأصدر ممثل النيابة العامة أوامره لنقل الجثة صوب مستودع الأموات البلدي بآسفي، لإخضاعها إلى التشريح الطبي لتحديد السبب الرئيسي للوفاة قبل تسليمها إلى عائلة الضحية لإتمام مراسم الدفن.

حسن الرفيق (آسفي)