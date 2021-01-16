الحبس لهاتك عرض معاق ذهنيا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، خمسينيا معتقلا بسجن بوركايز لاتهامه بالاعتداء الجنسي على شاب معاق ذهنيا، ب8 سنوات حبسا نافذا لأجل جناية «هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف في حالة عود» وجنحة «حمل السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع».

وحكم على المتهم الذي له سابقة في هتك عرض أطفال، في أول جلسة لمحاكمته بعد 5 أيام من تعيين ملفه الجنائي أمام الغرفة بعدما أوقف من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهة قريب الضحية «س. ش»، الذي استمع إليه بحضور شقيقه.

والضحية يعاني إعاقة ذهنية والتقى صدفة المتهم الذي قضى سنتين في السجن أدين إثرها لتورطه في هتك عرض طفل، بعد خروجه من مسجد بحي بمقاطعة زواغة يواظب على الصلاة فيها، إذ غرر به واستدرجه لمنزله قبل أن يهتك عرضه بالعنف، ويخلي سبيل الضحية الذي كشف لشقيقه الحقيقة.

حميد الأبيض (فاس)