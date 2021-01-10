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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:
– المحمدية: 39 ملم
– شفشاون: 35 ملم – الرباط-سلا: 32 ملم
– بنسليمان: 28 ملم
– الرباط المدينة وسطات والقنيطرة: 23 ملم
– تيزنيت وسيدي سيلمان وإفران: 19 ملم
– الدار البيضاء-آنفا: 17 ملم – تيط مليل: 16 ملم
– خريبكة وتطوان: 15 ملم
– الصويرة-مطار: 13,4 ملم – مكناس، تازة: 12 ملم – آسفي والنواصر والعرائش والصويرة-ميناء: 11 ملم
– طنجة: 9 ملم
– الجديدة وبني ملال: 8 ملم
– سيدي إفني وبنجرير: 7 ملم
– أكادير إنزكان وأكادير المسيرة وطانطان: 5 ملم
– فاس: 4 ملم
– مراكش وكلميم: 3 ملم
– العيون: ميلمتر واحد
– وجدة وميدلت: أقل من ميلمتر واحد