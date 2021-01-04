الرصد الوبائي … 656 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1579 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 443 ألفا و802 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 414 ألفا و972 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7538 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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