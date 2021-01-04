الدوري الإيطالي : أشرف حكيمي يتألق بتسجيل هدف رائع مع انتر

قدم اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، أمس (الأحد)، أداء جيدا بتسجيله هدف رائع، ليساهم بذلك في فوز إنتر ميلان الساحق على ضيفه كروتوني، بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، بمنافسات الجولة ال 15 من الدوري الإيطالي.

وسجل المغربي أشرف حكيمي الهدف السادس ليرفع رصيد إنتر إلى 36 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ميلان وتسع عن روما، قبل مباريات الفريقين في وقت لاحق اليوم.

وفي هذا السياق، أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر، في تصريح صحافي بالأداء الرائع لأشرف حكيمي، معتبرا أن حكيمي أصبح اليوم لاعبًا أفضل ولم يعد يركز فقط على الهجوم .

وبموجب صفقة قياسية تبلغ 45 مليون أورو انتقل أشرف حكيمي إلى فريق إنتير ميلان الإيطالي قادما من نادي ريال مدريد الإسباني، ليصبح بذلك أحد أغلى اللاعبين خلال هذا الميركاتو.

(و م ع)