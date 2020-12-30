اللقاح ضد كورونا… تعبئة 2500 من مهنيي الصحة بجهة فاس

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بفاس-مكناس، اليوم (الأربعاء)، عن تعبئة 2500 من مهنيي الصحة بالجهة في إطار حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

قالت المديرية في بلاغ لها إن هذه الموارد البشرية تشمل أطباء، وممرضين، وأطرا إدارية، وتقنيين، ومساعدين، لتأمين عمليات التلقيح، والتسجيل، وتسجيل وتدبير المعطيات، وكذلك التتبع والتقييم من أجل السهر على السير الجيد لهذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، شرعت السلطات المشرفة على عملية التلقيح، بشكل منسق ومنظم، في الاستعدادات لهذه العملية واسعة النطاق، من خلال إحداث لجنة قيادة برئاسة والي الجهة، وتنظيم مراكز التلقيح القارة والمتنقلة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة في هذا الصدد أنها أقامت مراكز للتلقيح، كوحدات ملحقة بمراكز الصحة الحضرية والقروية، التي تقدم خدماتها حسب النمط القار والمتنقل، مشيرة إلى أن الأطقم الصحية ستنتقل إلى المستشفيات، والمعامل والإدارات، والأحياء الجامعية، والمؤسسات السجنية، والمناطق النائية للقيام بعملية التلقيح.