تسجيل 2160 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1854 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 435 ألفا و189 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 401 ألفا و429 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7314 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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