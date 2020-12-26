أمير علي: حسّاس وقلبي بيض

يكتشف القارئ، من خلال هذه السلسلة من الحلقات تحت عنوان “خفيف ضريف”، جانبا آخر من شخصيات فنانين وإعلاميين ومشاهير، يجيبون على مجموعة من الأسئلة التي تبدو بسيطة، لكنها تكشف جوانب خفية من شخصياتهم… بماذا يحلمون؟ ماذا يحبون؟ ما هي هواياتهم؟ ما هي حكمتهم في الحياة؟ والعديد من الأسئلة الأخرى، تاركين للجمهور والقراء مهمة النبش في أعماق أجوبتهم. نستضيف اليوم الفنان وعازف الكمان أمير علي:

ما هو أهم شيء يميز طباعك وشخصيتك؟

أنني حساس جدا و”قلبي بيض وكبير”. سريع القلق والبكاء. أحب الخير للجميع. صريح و”ما كا نباتش بشي حاجة فقلبي”.

ما هي أهم صفة تحبها في المرأة؟

أحب في المرأة جمالها أولا، سواء الداخلي أو الخارجي. أحب فيها الصبر أيضا والنضال.

ما هي أهم صفة تحبها في الرجل؟

أن يكون صادقا ووفيا وأن تكون لديه كرامة.

ما هي أهم صفة تحبها في أصدقائك؟

تفانيهم وحبهم لي.

ما هو حلمك؟

يطول ليا الله لعمر تا نشوف بنتي عروسة وامرأة ناجحة.

ما الذي تخشاه في حياتك؟

الفشل. أحب النجاح.

في أي مدينة تحب أن تعيش؟

أورلاندو.

ما هي الألوان التي تحبها؟

الأسود والأزرق.

من هو فنانك المفضل؟

ستينغ.

ما هو فيلمك المفضل؟

“سينت أوف أو وومان (عطر امرأة) من بطولة آل باتشينو.

ما هي الأغنية التي تطربك؟

“فراجايل” للمغني ستينغ.

كتاب غير نظرتك أو مفاهيمك للحياة؟

القرآن الكريم. حين أقرأه أجد الراحة الشاملة.

من هو شاعرك المفضل؟

جبران خليل جبران بالدرجة الأولى، لكنني أحب أحمد شوقي أيضا.

ما هو طبقك المفضل؟

“السوشي” و”الساشيمي”.

ما هو الشيء الذي تكرهه بشدة؟

النفاق والطعن في الخلف.

ما هي الشخصية التاريخية التي تعجبك أو أثرت فيك؟

الملك الحسن الثاني رحمه الله. كان يتميز بالحكامة. تعجبني الطريقة التي كان يتحدث بها.

ما هي المهنة التي كنت تحب أن تمارسها؟

كنت أرغب في أن أكون محاميا لأدافع عن المظلومين.

ما هو الخطأ الذي لا يمكنك أن تغفره لإنسان؟

أسامح الجميع. الله عز وجل يغفر لعباده فما بالك بالإنسان.

ما هي حكمتك في الحياة؟

اعمل لدنياك وكأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك وكأنك تموت غدا… إذا كثر حسادك، فاعرف أنك ناجح في حياتك. لا تلتفت ولا تسمع لكلام الناس. “خدم وثابر وزيد لقدام. إيلا شفتي اللور كا تبقا اللور. وكون مرضي الولدين وربي ما يخيبكش”.

نورا الفواري