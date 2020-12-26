“الكلاثيم” بصوت زينب ياسر في “ألحان عشقناها”

سيكون ل”الذواقة”، موعد زوال اليوم (السبت) على القناة الثانية، مع الطرب والغناء الأصيل، من خلال حلقة جديدة من برنامج “ألحان عشقناها”، التي تستضيف الصوت المميز زينب ياسر.

حلقة مشبعة بروح الطرب وعبق الأصالة، تبثها القناة الثانية على الساعة الواحدة والنصف زوالا، ترحل بالمشاهدين في سفر “كلثومي” باذخ، عبر الأداء الراقي للفنانة زينب ياسر، والعزف المتميز لفرقة “التخت العربي” بقيادة الأستاذ مولاي التهامي بلحوات، رفقة نخبة من ألمع العازفين.

الرحلة “الكلثومية”، ستتوقف أيضا في محطات هامة ضمن المسار الفني لكوكب الشرق، التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.

ويعتبر برنامج “ألحان عشقناها” الذي يعده الموسيقي والباحث عبد السلام الخلوفي، وتقدمه الفنانة سناء مراحاتي ويخرجه محمد ليشير، واحدا من البرامج الفنية المتميزة على القناة الثانية، التي ظلت محافظة على روح الأصالة في محتواها الفني رغم موجات “التمييع” الفني التي ابتليت بها الساحة الغنائية في المغرب. أما الفنانة زينب ياسر، فواحدة من الأصوات الغنائية الجميلة في بلادنا، التي لم تأخذ حقها، ولم يتم الالتفات إليها إعلاميا كما يجب، رغم احترافها الغناء منذ سنوات. وهي تشتهر بأداء الأغاني المغربية والعربية الطربية الأصيلة.

فرجة ممتعة بعد قليل على شاشة “دوزيم”.

نورا الفواري