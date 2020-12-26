الصين تتباهى بنجاحها في التعامل مع كورونا

تباهى قادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بنجاحهم “الاستثنائي للغاية” في التعامل مع أزمة تفشي كوفيد 19 داخليا، قبيل تحقيق مرتقب لمنظمة الصحة العالمية في مصدر المرض.

وواجهت الصين وابلا من الانتقادات داخليا ومن الخارج بشأن طريقة إدارتها في البداية لأزمة تفشي الوباء، الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان (وسط) أواخر دجنبر العام الماضي.

وأفاد المكتب السياسي الصيني، الذي يعد أعلى هيأة صنع قرار للحزب الشيوعي، أن قيادة الحزب “لعبت دورا حاسما في قيادة الصين للتغلب على المخاطر والتحديات النادرة من نوعها هذا العام”.

وتمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على تفشي الفيروس وكانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نموا هذا العام. لكنها متهمة بالتغطية على تفشي الفيروس في البداية وبالتالي المساهمة في انتشاره دوليا.

ويأتي اجتماع المكتب السياسي الذي يستمر ليومين بعد وقت قصير من وصول فريق دولي من خبراء منظمة الصحة العالمية المرتقب إلى الصين للتحقيق في المصادر الحيوانية لكوفيد 19، خلال زيارة ستشمل ووهان.

وأفاد خبير من الفريق وكالة “فرانس برس” هذا الأسبوع أن التحقيق لا يهدف إلى “تحميل دولة أو سلطة ما المسؤولية” بل هدفه “فهم ما حصل لتجنبه مستقبلا”.

وحاولت بكين أخيرا التشكيك في مصادر الفيروس. وأفادت صحيفة “الشعب” في منشور على “فيسبوك مطلع نونبر الماضي أن “جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن فيروس كورونا لم يبدأ من مدينة ووهان في وسط الصين”. كما حاولت الصين تعزيز قوتها الناعمة خلال الوباء فتعهدت بمشاركة اللقاحات التي تطورها مع الدول النامية وانخرطت في دبلوماسية “الكمامات” فتبرعت بمعدات واقية إلى الدول التي تحتاجها.

وكالات (بتصرف)