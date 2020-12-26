مؤامرات وصراعات ومحاولات قتل في لؤلؤ

تبث قناة “إم بي سي 1″، من الأحد إلى الخميس، على الساعة الثالثة بالتوقيت المغربي، مسلسل “لؤلؤ” الجديد، الذي تدور أحداثه حول حكاية مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية.

تنطلق القصة من لحظة عودة لؤلؤ، الفنانة الشهيرة، إلى مصر، بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية والمواجهات، سيتعرف عليها المشاهدون ضمن حلقات المسلسل.

وكتب الدراما الاجتماعية التشويقية مي عمر، التي قامت بالبطولة أيضا، إلى جانب نخبة من الفنانين من بينهم أحمد زاهر وإدوراد ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وهيدي كرم وسلوى عثمان وحمدي هيكل ومحمد غنيم ونيرمين الفقي وأشرف زكي.

كتب سيناريو وحوار المسلسل محمد مهران ويخرجه محمد عبد السلام.