عروض استثنائية لـ”بي إم دبليو”

كشفت شركة «سميا»، المستورد الحصري لسيارات «بي إم دبليو” الألمانية، أخيرا، عن عروضها التحفيزية الجديدة لنهاية السنة، مقترحة على زبنائها تشكيلة سيارات حديثة بأسعار تنافسية، تخولهم قيادة طرازات فخمة دون تكلف، بفضل تخفيضات استثنائية، وتمويلات دون فائدة (شرط تسبيق حصة من الثمن الإجمالي).

وتشمل عروض العلامة الألمانية أحدث طراز لسيارة «بي إم دبليو سيري 1»، المزودة بعلبة أوتوماتيكية لتغيير السرعة بـ 7 مستويات، ونظام المساعدة التلقائي في الركن، ثم جهاز مساعد على الرجوع إلى الوراء لمسافة 50 مترا، وكاشف صوتي للحواجز، وغيرها من المزايا التي يمكن الحصول عليها مقابل 2756 درهما شهريا، تتم تأديتها على امتداد 59 شهرا، دون فائدة، شريطة تسبيق حصة من المبلغ الإجمالي للسيارة، قيمته 165890 درهما، وقبول الملف من قبل المؤسسة المقرضة.

أما عشاق السيارات المصممة بمظهر رياضي وعصري جذاب، فخصصت لهم شركة “سميا” عرضا مغريا لطراز ” بي إم دبليو سيري 2 غران كوبي»، المزود بالخصائص ذاتها للـ”سيري 1″ سالفة الذكر، مع هياكل خارجية من الألمنيوم المصقول ومصابيح «ليد» أمامية، مقابل 3143 درهما شهريا، تتم تأديتها على امتداد 59 شهرا، دون فائدة، شريطة تسبيق حصة من المبلغ الإجمالي للسيارة، قيمته 192780 درهما، وقبول الملف من قبل المؤسسة المقرضة.

وبالنسبة إلى طرازات الدفع الرباعي الفاخرة، فتقترح الشركة على زبنائها سيارتي “بي إم دبليو إكس 1″، و»بي إم دبليو إكس 3” على التوالي، بسعرين مخفضين قيمتهما 379 ألف درهم و449 ألفا، وأنظمة أمن وسلامة متطورة، تشمل مساعد القيادة النشط، الذي يتضمن تحذير الاصطدام الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة المسار، والتعرف على حد السرعة، والمصابيح الأمامية عالية الشعاع، بالإضافة إلى كاميرات للرؤية الخلفية وأجهزة استشعار وقوف أمامية وخلفية، ونظامين لتثبيت السرعة التكيفي والمساعدة التلقائي في الركن.

أما بالنسبة إلى الخصائص الداخلية للطرازين المذكورين، فنذكر منها مساحة التحميل الكبيرة، ونظام المعلومات والترفيه سهل الاستخدام، ثم ديناميكيات القيادة الجذابة، التي تشمل المعالجة المتجاوبة والقدرات الجيدة على المناورات والركوب السلس على الطرق الوعرة والمطبات في الطريق، ما يجعلهما من أكثر سيارات الدفع الرباعي الصغيرة متعة في القيادة.

يسرى عويفي