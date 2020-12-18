رابطة الدوري الإنجليزي تواصل شراكتها مع “بي إن”

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أنها جددت عقد شراكتها مع “بي إن سبورت”، الناقلة الحصرية للدوري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى غاية 2025.

وبموجب هذا العقد الجديد، سيتواصل بث الدوري الأفضل في العالم على القناة الرياضية القطرية، بمعدل 380 مباراة في كل موسم، في 24 بلدا.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي ل”البريمير ليغ”، “يسعدنا الاتفاق على هذا العقد المهم مع “بي إن”، الشريك القديم والقيم. لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز بجودة عالية عبر جميع منصاتهم”.

وأضاف، “لدى أنديتنا، الملايين من المشجعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد لعبت القناة دورا مهما في الترويج للدوري الممتاز والمساعدة في جعل هؤلاء المشجعين يتواصلون مع أنديتنا ولاعبينا”.

من جهته، قال ناصر الخليفي، رئيس المجموعة الإعلامية القطرية، “يسعدنا تجديد شراكتنا الراسخة والموثوقة مع الدوري الممتاز حتى 2025. يثبت هذا العقد أن أصحاب الحقوق الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ملكيتهم الفكرية، يبذلون قصارى جهدهم أيضاً لحماية قيمة حقوقهم الإعلامية”.

وأضاف، “تفخر “بي إن” أن تكون الشريك الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز في البلدان الـ24 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع إلى إلهام الملايين من مشجعي الدوري الإنكليزي الممتاز في المنطقة في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ولسنوات عديدة”.