بوطازوت تهاجم القنوات “المقلدة”

هاجمت الممثلة دنيا بوطازوت، مسيري قنوات تحمل اسمها على موقع “يوتوب”، نافية أن تكون لها علاقة بها.

وأوضحت بوطازوت من خلال قناتها الرسمية على “يوتوب”، أنه في الوقت الذي قررت فيه تغيير اسم قناتها، بناء على طلب متابعيها، لتحمل اسمها، فوجئت بعدد القنوات “المقلدة” والتي تحمل أيضا اسمها، ما دفعها إلى توجيه طلب لمسيريها من أجل إضافة “فان” للاسم، لتجنب أي مشكل معها.

وقالت بوطازوت في فيديو بعنوان “هذه هي قناتي الحقيقية والباقي تقليد الله يهدي ما خلق” وإنها لا ترغب في اتباع المساطر القانونية من أجل حذف كل القنوات التي تحمل اسمها ولا علاقة لها بها، لكنها ستكون مضطرة إلى ذلك، إذا استمر البعض في تعنته، سيما أنه من الممكن أن تنشر بعض المواد باسمها، ما يمكن أن يسبب لها مشاكل هي في غنى عنها.

وفي سياق متصل، أثار ولوج بوطازوت عالم “يوتوب” جدلا كبيرا، ما دفعها إلى الخروج عن صمتها للرد على بعض الذين اعتبروا أنها تنشر “روتينها اليومي”، معبرة عن استيائها الكبير من تشبيه محتوى فيديوهاتها بمحتوى صاحبات فيديوهات “روتيني اليومي”.

كما دخل زوجها على الخط، وكتب تدوينة أثارت جدلا كبيرا، سيما أنه كتب فيها “نهار نلقى دنيا دايرة شي حاجة ماشي هي هاديك، وهذا أمر مستحيل، غادي ندير مكيديرو الرجال لحرار حيت أنا ماشي خشخاشة”.

إ. ر