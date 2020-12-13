اعتقال ثلاثيني ذبح زوجته

وضعت الشرطة القضائية بمفوضية ميسور، تحت الحراسة النظرية، زوجا ثلاثينيا ذبح زوجته وأصاب شقيقها بجروح بعدما تدخل لحمايتها وتخليصها من يديه، بعد اعتقاله صباح الأربعاء، وفتحت تحقيقا في ظروف وحيثيات هذا الاعتداء الناتج عن مشاكل أسرية مستفحلة بين الزوج وزوجته.

وأصيبت الزوجة بجروح غائرة في عنقها ويدها، فيما أصيب شقيقها بجروح خفيفة في يديه، جراء الاعتداء الذي وقع بمنزل الأسرة بحي المراير السفلى، قبل نقلهما إلى المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء للعلاج، والاستماع إليهما في محضر رسمي.

وحل الزوج بمنزل صهره في محاولة للصلح مع زوجته التي غادرت بيت الزوجية، لكن سوء تفاهم بينهما أدخله في حالة هستيرية قبل أن يستل سكينا من الحجم المتوسط، استعمله في مهاجمتها ومحاولة قتلها بعد تلاسنهما وتبادلهما السب والشتم، ليتدخل شقيقها الذي هاجمه بدوره، قبل أن يعمد جيران إلى التهدئة من روعه.

حميد الأبيض (فاس)