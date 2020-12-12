تسجيل 3033 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3277 حالة شفاء، و47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 397 ألف و597 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 353 ألف و98 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6589 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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