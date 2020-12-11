زراعة هكتار من “الكينوا” بالسمارة

تعاونية أمكالة الفلاحية أطلقت تجربة عدت الأولى من نوعها بالأقليم الجنوبية

أعطيت انطلاقة استنبات الكينوا، بجماعة أمكالة، أكتوبر الماضي، في عملية تهيئة الأرض و نتر الغبار والتسميد، وتجهيز شبكة الري بالتنقيط تم الزراعة والإنبات ، ويستغرق هذا الحقل التجريبي مدة 90 يوما، قبل عملية الحصاد تم التسويق.

ويعد هذا المشروع الفلاحي الأول من نوعه على مستوى الأقاليم الجنوبية، الذي تشرف عليه التعاونية الفلاحية أمكالة، تجربة أولية بالأقاليم الجنوبية، خصصت لاستنبات مساحة هكتار من الأراضي الزراعية، وذلك باستعمال عملية الزرع عن طريق الخطوط واعتماد السقي بالتنقيط ،كزراعة بديلة تمكن من خلق قيمة مضافة مهمة ومنتوج ذي مميزات مهمة على المستوى الغذائي والصحي وآفاق صناعية واعدة، إذ ساهم برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم السمارة، في دعم التجربة الرائدة بالإقليم على المستوى الفلاحي .

ويدخل هذا المشروع الهام في اطار دعم و تأهيل العمل التعاوني وإنعاش تسويق المنتجات المجالية التي تنفرد بها تعاونيات اقليم السمارة، حيث بادر هذا البرنامج الهام الذي تشرف عليه عمالة اقليم السمارة بشراكة مع مجموعة من الشركاء كالجماعات المحلية، المجلس الاقليمي، ووكالة الجنوب، حيث خصص برنامج الاقتصاد الاجتماعي على مستوى اقليم السمارة ، لدعم 4 تعاونيات فلاحية بالإقليم، لاقتناء واستنبات وزراعة الكينوا والجوجوبا غلافا ماليا قدر ب: 1868550.48درهم .

ومن جهتهما أكد الحاج محمد ابريه مدير قطب برنامج الاقتصاد الاجتماعي بوكالة الجنوب بالسمارة والمحفوظ الموساوي المنسق الاقليمي بها ،على أهمية دعم هذا المشروع ، إذ أن زراعة “الكينوا” رغم حداثتها بالمنطقة، نالت اهتمام تعاونية امكالة الفلاحية، وتمت الموافقة على دعم هذا المشروع الواعد، بغية تأهيل ولوج الكينوا إلى الأسواق المحلية على المدى القريب، والوطنية على المدى المنظور.

ويتوقع الداه الكنتاويرئيس تعاونية أمكالة، رفقة فلاحين آخرين اعضاء بالتعاونية، أن يتم تسويق مابين طن ونص الى 3 أطنان من الحبوب في حالة جودة الموسم، في أفق الرفع من وثيرة المساحات المزروعة ،وستستفيد التعاونية من الاعلاف والحبوب الزراعية وبذلك ستحل مشكلة النقص الحاصل لدى كسابة الاقليم في الاعلاف التي تستعمل في تغدية المواشي. وأوضح أن تعاونية أمكالة ستعمل على تثمين المنتوج المحلي، من خلال تقنيات معالجته وبلورة علامات تجارية ومعلبات خاصة بالتعاونية، ومنه تسويق منتوج أمكالة من “الكينوا” بعد معالجته .

وأبرز الكنتاوي أن منتوج التعاونية من الكينوا يتميز بجودته العالية وقيمته البيولوجية، وبلاشك سيشهد تنافسية كبيرة من حيث ثمن اقتنائه، بالمقارنة مع علامات تجارية أخرى، مشيرا الى أن التعاونية ستجعل من هذا المنتوج قيمة غدائية ضرورية بالاقاليم الجنوبية المغربية وستعمل التعاونية على أن يبقى في متناول شريحة مهمة من المجتمع، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوو المناعة الضعيفة والأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد مادة الغلوتين.