تفكيك شبكة للاتجار بالبشر بالقنيطرة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالمهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة، أخيرا، من تفكيك شبكة للهجرة السرية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح مصدر أمني أن عناصر التدخل أجهضت العملية السرية وأوقفت شخصين يبلغان من العمر 26 سنة و27 ، كلاهما من ذوي السوابق، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وضبطت عناصر الأمن الموقوفين وهما بصدد التحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية صوب أوربا عبر المسالك البحرية، حيث ضبط برفقتهما شخص ثالث تبين أنه سلمهما مبلغا ماليا قدره 15 ألف درهم بغرض تهجيره بطريقة غير مشروعة.

وأمرت النيابة العامة بوضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

وتأتي العملية الأمنية تزامنا مع تفكيك شبكة أخرى، من قبل مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي، بعدما ضبطت حوالي 70 مرشحا للهجرة السرية.

عبد الحليم لعريبي