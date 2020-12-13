وفاة غامضة لشاب ببولمان

توفي شاب في عقده الثالث في ظروف غامضة, مساء أول أمس (الأربعاء)، وسط الثلوج المتراكمة بدوار بوغلاس بقيادة أولاد علي يوسف ببولمان، قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى لتشريحها، بناء على أوامر قضائية، في حادث مؤلم حرك فعاليات الإقليم للدعوة لحماية المواطنين من خطر البرد والثلج.

وعثر على الضحية من قبل سكان قبل إخبار السلطات التي تنقلت إلى المكان، وتبقى ظروف وفاته غامضة، إذ لم يعرف ما إذا توفي نتيجة البرد القارس وظروف الثلج، أو نتيجة مضاعفات مرض مزمن قد يكون ألم به، ما من شأن التشريح كشفه، كما التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية للدرك بالمنطقة. وتوفي الضحية بعد ساعات من وفاة شخص وإصابة مرافقيه بجروح، في حادث سير نتج عن انقلاب سيارة خفيفة من أعلى منعرج بدوار أزلفان قرب عين تيطاوين بالجماعة نفسها، لتسقط على عمق يفوق 50 مترا، بعدما فقد سائقها السيطرة على المقود، بسبب أحوال الطقس، ما فتح فيه تحقيق من قبل الدرك.

وأطلقت فعاليات صرخات الاستغاثة لحماية المواطنين من الأخطار الناتجة عن التساقطات الثلجية وموجة البرد، خاصة رعاة الأغنام بهذه المنطقة، الذين يعيشون عزلة لتكرر انقطاع الطرق بشكل عرقل وصولهم إلى السوق الأسبوعي للتبضع وشراء الأدوية والأعلاف للماشية، ما اضطر بعضهم لإزاحة الثلوج بأنفسهم، قبل تدخل السلطات.

ح . أ (فاس)