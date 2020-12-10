الداخلية تفتح ورش الجبايات المحلية

أطلقت وزارة الداخلية ورش إصلاح جبايات الجماعات المحلية، وتنزيل توصيات مناظرة الصخيرات. واقترح المشروع رقم 07.20 الذي قدمه وزير الداخلية أمام المستشارين، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية، ودمج مجموعة منها في إطار رسمين اثنين عوض 17 رسما، هما الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، وتوسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة.

ومن بين التعديلات التي جاء بها المشروع، رفع الموارد الذاتية للجماعات الترابية، ومراجعة توزيع عائد الرسم المهني من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات، التي يفرض بها الرسم داخل مجالها الترابي من 80 إلى 87 في المائة.

كما شملت التعديلات توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء، ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح، سيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، فضلا عن توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم، عبر فرض الرسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الفحص السنوي.

برحو بوزياني