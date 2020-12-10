تمكنت دورية تابعة لدرك أولاد حسون، ضواحي مراكش، الجمعة الماضي، من اعتقال تاجر مخدرات، مبحوث عنه وطنيا، بعد أن حاصرته داخل مغارة قريبة من دوار “باقة” بتراب جماعة أولاد حسون.

وأفادت مصادر متطابقة أن عناصر الدرك أثارت انتباهها خلال جولة روتينية، أضواء داخل المغارة، لتقرر اكتشاف ما يجري بداخلها، قبل أن تفاجأ بوجود المشتبه فيه، الذي حاول الفرار لحظة رؤية عناصر الدرك، غير أنه لم يفلح في ذلك، فجرى إيقافه.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الموقوف كان لحظة ضبطه داخل المغارة، بصدد عد مبلغ مالي يناهر 60 ألف درهم، متحصل عليه من تجارة الممنوعات، جرى حجزه، إضافة إلى سلاح أبيض ضبط بحوزته.

وأضافت المصادر أن الموقوف الملقب بـ”ولد العبوبية”، موضوع أكثر من 50 مذكرة بحث وطنية، في مجموعة من المدن منها طنجة وتطوان والبيضاء ولدى مصالح الدرك في الحوز ومجموعة من المناطق بضواحي مراكش.

ووفق المصادر نفسها، فإن مذكرات البحث المذكورة، تم إصدارها في حق المعني بالأمر، بعد اعتراف عدد من مروجي المخدرات، في المدن المذكورة، بأنه المزود الرئيسي لهم.

عادل بلقاضي (مراكش)